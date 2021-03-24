Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:44
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,761,80
AyçiçeğiKg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,254,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg14,8014,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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