Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 14,80 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 14,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 2,12 2,18 Mısır Kg 1,74 1,78 Ayçiçeği Kg 4,10 4,30 Soya fasulyesi Kg 4,25 4,45 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 14,70 14,80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt