Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

02.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:30
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 14,40 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 14,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,711,75
AyçiçeğiKg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,254,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg14,3014,40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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