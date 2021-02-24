Mersin Ticaret Borsası
24.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:06
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,00
|4,00
|Mandalina
|Kg
|3,66
|5,00
|Portakal
|Kg
|4,00
|4,00
|Greyfurt
|Kg
|3,97
|3,97
|Makarna
|Kg
|3,62
|12,78
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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