Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

19.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:36
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,711,75
AyçiçeğiKg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,254,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,9014,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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