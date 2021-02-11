Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 2,10 2,18 Mısır Kg 1,80 1,83 Nişasta Kg 2,50 3,30 Buğday kepeği Kg 1,50 1,50 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 13,90 14,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt