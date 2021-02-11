Adana Ticaret Borsası
11.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:14
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,80
|1,83
|Nişasta
|Kg
|2,50
|3,30
|Buğday kepeği
|Kg
|1,50
|1,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,90
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt