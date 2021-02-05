Adana Ticaret Borsası
05.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:58
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,18
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,46
|1,90
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,10
|2,90
|Portakal (Washington)
|Kg
|2,60
|3,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,40
|13,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt