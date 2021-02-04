Adana Ticaret Borsası
04.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:32
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,08
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,55
|1,95
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,55
|5,50
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,90
|3,90
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,40
|13,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt