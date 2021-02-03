Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,64 1,70 Mısır Kg 1,37 1,88 Limon (Enterdonat) Kg 2,00 2,35 Soya fasulyesi Kg 4,60 4,60 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 13,40 13,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt