Adana Ticaret Borsası
03.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:16
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,64
|1,70
|Mısır
|Kg
|1,37
|1,88
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,00
|2,35
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,60
|4,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,40
|13,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt