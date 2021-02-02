Adana Ticaret Borsası
02.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:15
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,16
|Mısır
|Kg
|1,79
|1,85
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,40
|13,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven