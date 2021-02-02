Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 2,10 2,16 Mısır Kg 1,79 1,85 Ayçiçeği Kg 4,10 4,30 Soya fasulyesi Kg 4,25 4,45 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 13,40 13,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven