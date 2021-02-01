Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

01.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:26
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,102,16
MısırKg1,791,85
Ayçiçeği Kg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,254,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,9014,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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