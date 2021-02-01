Adana Ticaret Borsası
01.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:26
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,16
|Mısır
|Kg
|1,79
|1,85
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,90
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven