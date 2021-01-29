Adana Ticaret Borsası
29.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:48
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,82
|1,85
|Nişasta
|Kg
|2,32
|3,12
|Mandalina (Satsuma)
|Kg
|2,40
|3,25
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,68
|1,68
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,90
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt