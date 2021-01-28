Adana Ticaret Borsası
28.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:36
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,12 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,12
|Buğday kepeği
|Kg
|1,54
|1,64
|Mandalina (Murcot)
|Kg
|2,50
|1,00
|Limon (Mayer)
|Kg
|1,00
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,90
|14,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt