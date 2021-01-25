Adana Ticaret Borsası
25.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:48
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,81 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|3,10
|3,10
|Mısır
|Kg
|1,79
|1,81
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,90
|4,15
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|0,60
|5,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,60
|13,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt