Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği (Yağlık) Kg 3,50 3,50 Mısır Kg 1,76 1,82 Soya fasulyesi Kg 3,90 4,45 Limon (Enterdonat) Kg 2,35 2,37 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 13,60 13,70

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt