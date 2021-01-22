Adana Ticaret Borsası
22.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:56
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|3,50
|3,50
|Mısır
|Kg
|1,76
|1,82
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,90
|4,45
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,35
|2,37
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,60
|13,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt