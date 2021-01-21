Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

21.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:22
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,102,10
MısırKg2,772,85
Portakal (Cara Cara)Kg5,005,00
Limon (Enterdonat)Kg1,703,36
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,4013,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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