Adana Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Adana Ticaret Borsası

19.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:04
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,072,13
MısırKg1,771,83
Ayçiçeği Kg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,104,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,4013,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Selçuk Özdağ Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ivana Sert Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Arslan Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Ticaret Borsası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:04:29. #1.14#
title