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Adana Ticaret Borsası

15.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:22
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,102,20
Greyfurt (Starruby)Kg2,454,50
Portakal (Washington)Kg2,005,00
Limon (Enterdonat)Kg0,854,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,2013,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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