Adana Ticaret Borsası
14.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:24
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,30 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,72
|1,80
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,95
|3,18
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,59
|3,77
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,20
|13,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt