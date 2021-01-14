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Adana Ticaret Borsası

14.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:24
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,30 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,102,10
MısırKg1,721,80
Portakal (Washington)Kg1,953,18
Limon (Enterdonat)Kg1,593,77
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,2013,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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