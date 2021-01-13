Adana Ticaret Borsası
13.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:20
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal (Cara Cara)
|Kg
|4,42
|4,42
|Mısır
|Kg
|1,75
|1,79
|Nişasta
|Kg
|2,20
|3,00
|Limon (Mayer)
|Kg
|2,30
|2,30
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,10
|13,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt