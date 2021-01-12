Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,10 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Portakal (Washington) Kg 1,75 5,28 Mısır Kg 1,72 1,84 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 3,80 4,20 Limon (Enterdonat) Kg 1,92 4,17 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 13,00 13,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt