Adana Ticaret Borsası
11.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:54
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,70
|1,76
|Ayçiçeği
|Kg
|4,05
|4,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,00
|13,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven