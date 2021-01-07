Adana Ticaret Borsası
07.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:24
Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,67
|1,73
|Ayçiçeği
|Kg
|4,05
|4,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,90
|13,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven