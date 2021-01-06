Adana Ticaret Borsası
06.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:10
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,66
|1,72
|Ayçiçeği
|Kg
|4,05
|4,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,90
|13,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven