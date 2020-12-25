Adana Ticaret Borsası
25.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:28
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,91 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,45
|Mısır
|Kg
|1,64
|1,91
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,90
|3,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,81
|5,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,50
|12,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt