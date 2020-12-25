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Adana Ticaret Borsası

25.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:28
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,91 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,102,45
MısırKg1,641,91
Ayçiçeği (Yağlık)Kg2,903,25
Soya fasulyesiKg3,815,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg12,5012,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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