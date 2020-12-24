Adana Ticaret Borsası
24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:31
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,25 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,15
|2,25
|Mısır
|Kg
|1,60
|1,76
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|3,30
|3,40
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,57
|4,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,40
|12,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt