Adana Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana Ticaret Borsası

16.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:29
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.??

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,092,15
MısırKg1,641,70
AyçiçeğiKg3,823,90
Soya fasulyesiKg4,104,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg12,2012,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

İlgili Haberler

Bursa Ticaret Borsasından üniversite hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı
Bursa Ticaret Borsasından üniversite hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı
Gaziantep Ticaret Borsasından zeytinde markalaşma çağrısı
Gaziantep Ticaret Borsasından zeytinde markalaşma çağrısı
Erzurum ticaret sektöründe pozitif seyir
Erzurum ticaret sektöründe pozitif seyir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akbağ Gülben Ergen
Spor Falcao Çağdaş Atan Yılmaz Vural Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Ticaret Borsası | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:35:43. #1.14#
title