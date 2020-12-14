Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

14.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:46
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,48 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,48 liradan satıldı.??

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,102,21
MısırKg1,921,92
AyçiçeğiKg3,003,10
Soya fasulyesiKg3,804,48
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg12,2012,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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