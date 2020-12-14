Adana Ticaret Borsası
14.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:46
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,48 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,48 liradan satıldı.??
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,21
|Mısır
|Kg
|1,92
|1,92
|Ayçiçeği
|Kg
|3,00
|3,10
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,80
|4,48
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,20
|12,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt