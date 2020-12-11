Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

11.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:02
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.??

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,661,72
AyçiçeğiKg3,823,90
Soya fasulyesiKg4,104,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg12,2012,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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