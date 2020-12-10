Adana Ticaret Borsası
10.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:44
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,25 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,25 liradan satıldı.??
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,08
|2,25
|Mısır
|Kg
|1,61
|1,75
|Susam
|Kg
|17,33
|17,55
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,35
|4,65
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,20
|12,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt