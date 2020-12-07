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Adana Ticaret Borsası

07.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:47
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.??

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,661,72
AyçiçeğiKg3,823,90
Soya fasulyesiKg3,904,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg12,2012,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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