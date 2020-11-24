Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

24.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:03
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,641,70
AyçiçeğiKg3,823,90
Soya fasulyesiKg3,904,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg11,9012,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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