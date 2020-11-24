Adana Ticaret Borsası
24.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:03
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,64
|1,70
|Ayçiçeği
|Kg
|3,82
|3,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,90
|4,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|11,90
|12,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun