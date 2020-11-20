Adana Ticaret Borsası
20.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:38
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,64
|1,70
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,90
|4,00
|Ayçiçeği
|Kg
|3,82
|3,90
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|11,70
|11,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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