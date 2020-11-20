Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: