Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

20.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:38
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 2,12 2,18
Mısır Kg 1,64 1,70
Soya fasulyesi Kg 3,90 4,00
Ayçiçeği Kg 3,82 3,90
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 11,70 11,80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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