Adana Ticaret Borsası
17.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:32
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 11,80 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 11,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,71
|1,77
|Ayçiçeği
|Kg
|3,92
|4,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,05
|4,15
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|11,70
|11,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun