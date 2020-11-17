Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

17.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:32
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 11,80 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 11,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,711,77
AyçiçeğiKg3,924,00
Soya fasulyesiKg4,054,15
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg11,7011,80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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