Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

10.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:35
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,25 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 2,132,23
Mısır Kg 1,771,83
Ayçiçeği Kg 3,924,00
Soya fasulyesi Kg 4,154,25
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 12,9013,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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