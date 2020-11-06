Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

06.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:30
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 2,13 2,23
Mısır Kg 1,78 1,84
Soya fasulyesi Kg 4,15 4,25
Ayçiçeği Kg 3,92 4,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 12,90 13,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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