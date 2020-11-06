Adana Ticaret Borsası
06.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:30
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,13
|2,23
|Mısır
|Kg
|1,78
|1,84
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,15
|4,25
|Ayçiçeği
|Kg
|3,92
|4,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,90
|13,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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