Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 3,73 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 3,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: