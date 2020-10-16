Adana Ticaret Borsası
16.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:57
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 3,73 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 3,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,02
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,35
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,40
|3,73
|Ayçiçeği
|Kg
|3,00
|4,37
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|11,20
|11,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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