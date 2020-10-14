Adana Ticaret Borsası
14.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:30
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 3,85 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 3,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,90
|1,96
|Mısır
|Kg
|1,53
|1,57
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,45
|3,55
|Ayçiçeği
|Kg
|3,77
|3,85
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|11,10
|11,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven
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