Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

14.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:30
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 3,85 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 3,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,90 1,96
Mısır Kg 1,53 1,57
Soya fasulyesi Kg 3,45 3,55
Ayçiçeği Kg 3,77 3,85
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 11,10 11,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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