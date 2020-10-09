Adana Ticaret Borsası
09.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:50
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,22 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,89
|1,95
|Mısır
|Kg
|1,31
|1,49
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,23
|3,35
|Ayçiçeği
|Kg
|3,00
|4,22
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|10,70
|10,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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