Adana Ticaret Borsası
07.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:40
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,95 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,85
|1,95
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,50
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,40
|3,50
|Ayçiçeği
|Kg
|3,29
|3,46
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|10,40
|10,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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