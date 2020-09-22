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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası
22.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:56

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,84 1,90
Mısır Kg 1,35 1,39
Ayçiçeği Kg 3,924,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,809,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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