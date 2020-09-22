Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
22.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:56
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,84
|1,90
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,39
|Ayçiçeği
|Kg
|3,92
|4,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,80
|9,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun
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