Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.
11.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:20
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,83
|1,89
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,39
|Ayçiçeği
|Kg
|3,52
|3,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,70
|9,80
Kaynak: AA
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