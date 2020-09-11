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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası
11.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:20

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,83 1,89
Mısır Kg 1,35 1,39
Ayçiçeği Kg 3,52 3,60
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,70 9,80

Kaynak: AA

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