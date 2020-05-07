Adana Ticaret Borsası
07.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:38
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,73
|3,60
|Greyfurt (Starruby)
|Kg
|1,00
|2,35
|Mısır (2.ürün)
|Kg
|2,29
|2,29
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,90
|9,00
Kaynak: AA