Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
17.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:32
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,75
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,38
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,30
|2,10
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,35
|2,10
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart)
|Kg
|8,40
|8,50
Kaynak: AA