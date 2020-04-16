Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,58 liradan satıldı.
16.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:58
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,10
|1,18
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,44
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,50
|2,58
|Arpa
|Kg
|1,18
|1,39
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart)
|Kg
|8,40
|8,50
Kaynak: AA