Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,58 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,10 1,18 Mısır Kg 1,27 1,44 Soya fasulyesi Kg 2,50 2,58 Arpa Kg 1,18 1,39 Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart) Kg 8,40 8,50

Kaynak: AA