Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
14.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:06
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,74
|Mısır
|Kg
|1,26
|1,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,46
|2,50
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,40
|8,50
Kaynak: AA