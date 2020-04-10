Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,33 liradan satıldı.
10.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:22
Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,35
|1,35
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,33
|Greyfurt (Starruby)
|Kg
|1,05
|1,60
|Buğday
|Kg
|1,75
|1,75
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,40
|8,50
Kaynak: AA