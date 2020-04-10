Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,33 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,35 1,35 Mısır Kg 1,24 1,33 Greyfurt (Starruby) Kg 1,05 1,60 Buğday Kg 1,75 1,75 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,40 8,50

Kaynak: AA