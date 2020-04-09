Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,11 1,20 Mısır Kg 1,25 1,25 Un (Bonkalite) Kg 1,50 1,50 Buğday Kg 1,70 1,70 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

Kaynak: AA