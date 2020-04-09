Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
09.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:14
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,11
|1,20
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,25
|Un (Bonkalite)
|Kg
|1,50
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,70
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,50
|8,60
Kaynak: AA