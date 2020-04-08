Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
08.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:08
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,74
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,29
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,46
|2,50
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,50
|8,60
Kaynak: AA