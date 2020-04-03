Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
03.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:10
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,70
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,28
|Kuru fasulye
|Kg
|10,10
|10,30
|Buğday kepeği
|Kg
|0,97
|1,02
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,70
|8,80
Kaynak: AA